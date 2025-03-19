Депутат отметил эффективность кадровой политики Владимира Путина

Экс-председатель правительства Запорожской области Ирина Гехт — это современный грамотный руководитель новой волны. Об этом, комментируя ее назначение президентом России Владимиром Путиным на пост врио главы Ненецкого автономного округа, рассказал зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

По его мнению, она, как выпускник школы губернаторов, демонстрирует новую кадровую политику главы государства: замечать способных людей и доверять им высокие посты.

«Я имел возможность лично познакомиться с ней, когда она возглавляла правительство Запорожской области. Это человек профессиональный, энергичный и ответственный», — сказал Матвейчев.

Он подчеркнул, что Ненецкий автономный округ является очень ответственным участком, так как это одна из ключевых точек на Северном морском пути, одна из важнейших кладовых углеводородов, а также один из центров оленеводства.

«То, что Гехт работала на Урале, на исторических территориях на Юге, а теперь командирована на Север, в Арктику, — говорит о том, что она не узкий специалист, а профессионал, который может возглавить ответственный участок независимо от географии», — добавил Матвейчев.

Напомним, в 2019 году Гехт заняла пост первого вице-губернатора Челябинской области, а с мая 2024 до января 2025 года занимала пост председателя правительства Запорожской области. Она является слушательницей специальных курсов Высшей школы управления РАНХиГС, так называемой «школы губернаторов».

Отмечается, что это не первое назначение главой региона управленцев с опытом работы в Донбассе и Новороссии. Например, бывший председатель правительства ДНР Виталий Хоценко стал губернатором Омской области, а первый зампред правительства ЛНР Владислав Кузнецов – главой Чукотского автономного округа. Кроме того, Гехт может стать второй женщиной-губернатором в России из числа действующих глав регионов.