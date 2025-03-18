В Белгороде будут судить участников украинских кол-центров за хищение 69 млн рублей

Пятерых участников украинских кол-центров, похитивших у россиян свыше 69 млн рублей под предлогом переводов на «безопасные счета», будут судить в Белгороде. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Перед судом предстанут Дмитрий Дудинских, Денис Пахомов, Константин Яковенко, Никита Выродов и Елена Редченко. С сентября 2020 по апрель 2021 года фигуранты, действуя на территории России и Украины, где находились кол-центры, звонили россиянам, представляясь сотрудниками банков или правоохранительных органов, отметили в ведомстве.

Обвиняемые убеждали потерпевших снять деньги со счетов или получить кредит и внести средства на «безопасные» счета, которые контролировались соучастниками.

Яковенко, Пахомов и Выродов обвиняются в совершении 88 таких преступлений, Редченко – в 75, а Дудинских – в 65.

Предварительное следствие продолжается в отношении других соучастников, в том числе одного из организаторов, являющегося гражданином Украины и находящегося в международном розыске, добавили в Генпрокуратуре.

4 марта сообщалось, что Унечский районный суд Брянской области заочно осудил 54-летнего гражданина Украины по 18 эпизодам мошенничества с чернобыльским жильем. В результате действий злоумышленника было похищено более 38 млн рублей. Мужчину приговорили к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Ранее суд Анапы вынес приговор банде мошенников за аферы с недвижимостью на 230 млн рублей.