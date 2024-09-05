Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд Анапы вынес приговор банде мошенников за аферы с недвижимостью на 230 млн рублей

В Анапе мошенники отняли у граждан жилье на 230 миллионов рублей

close
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Краснодарском крае осуждены мошенники, обманувшие людей более чем на 200 млн рублей, аферисты занимались незаконным переоформлением прав на недвижимость. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

С ноября 2020-го по июль 2022 года злоумышленники незаконно переоформляли права на чужую недвижимость. Пострадавших вводили в заблуждение и предлагали воспользоваться услугами для получения государственных выплат — «кадастрового вычета».

Четверо участников преступного сообщества составляли фиктивный договор купли-продажи имущества, переоформляя на себя право собственности на себя. Доверчивые граждане лишались имущества. Ущерб от действий подсудимых составил более 230 млн рублей.

Приговором суда мужчина и три женщины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые получили сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Также суд назначил осужденным штрафы общей суммой 950 тыс. рублей.

Ранее москвичи подселяли к людям конфликтных соседей и заставляли отказываться от квартир.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами