Суд Анапы вынес приговор банде мошенников за аферы с недвижимостью на 230 млн рублей

В Краснодарском крае осуждены мошенники, обманувшие людей более чем на 200 млн рублей, аферисты занимались незаконным переоформлением прав на недвижимость. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

С ноября 2020-го по июль 2022 года злоумышленники незаконно переоформляли права на чужую недвижимость. Пострадавших вводили в заблуждение и предлагали воспользоваться услугами для получения государственных выплат — «кадастрового вычета».

Четверо участников преступного сообщества составляли фиктивный договор купли-продажи имущества, переоформляя на себя право собственности на себя. Доверчивые граждане лишались имущества. Ущерб от действий подсудимых составил более 230 млн рублей.

Приговором суда мужчина и три женщины признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые получили сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Также суд назначил осужденным штрафы общей суммой 950 тыс. рублей.

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