Учитель и ученик подрались прямо на уроке в российской школе

В Ленинградской области школьник опоздал на занятие и спровоцировал драку с педагогом. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на уроке физики в Сланцевской СОШ из-за опоздания восьмиклассника, который, как рассказали в школе, агрессивно себя ведет и часто срывает уроки, потому что отстает от сверстников по уровню успеваемости.

В этот раз мальчик появился в кабинете уже после звонка, обматерил педагога и начал размахивать кулаками, когда тот попытался силой выставить его за дверь. В школе рассказали, что одноклассники хулигана встали на сторону педагога, но из-за снятого ими видео у мужчины возникли проблемы.

Увольнять Николая Владимировича, учителя с хорошей репутацией, все же не стали, а вот ученика предложили поставить на учет в ПДН и перевести в спецкласс.

Однако мать мальчика против такого «понижения», она игнорирует родительские собрания, не отвечает на звонки из школы и не стала никак комментировать последний инцидент. Известно, что мальчик воспитывается в многодетной семье, при этом братья и сестры хулигана ведут себя хорошо.

Ранее лицеист из ЯНАО напал с кулаками на учителя.