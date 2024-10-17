Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Учитель и ученик подрались прямо на уроке в российской школе

В Ленинградской области учитель и ученик подрались во время урока

close
Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

В Ленинградской области школьник опоздал на занятие и спровоцировал драку с педагогом. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел на уроке физики в Сланцевской СОШ из-за опоздания восьмиклассника, который, как рассказали в школе, агрессивно себя ведет и часто срывает уроки, потому что отстает от сверстников по уровню успеваемости.

В этот раз мальчик появился в кабинете уже после звонка, обматерил педагога и начал размахивать кулаками, когда тот попытался силой выставить его за дверь. В школе рассказали, что одноклассники хулигана встали на сторону педагога, но из-за снятого ими видео у мужчины возникли проблемы.

Увольнять Николая Владимировича, учителя с хорошей репутацией, все же не стали, а вот ученика предложили поставить на учет в ПДН и перевести в спецкласс.

Однако мать мальчика против такого «понижения», она игнорирует родительские собрания, не отвечает на звонки из школы и не стала никак комментировать последний инцидент. Известно, что мальчик воспитывается в многодетной семье, при этом братья и сестры хулигана ведут себя хорошо.

Ранее лицеист из ЯНАО напал с кулаками на учителя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами