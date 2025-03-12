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Россиянам рассказали о пользе прогулок с утяжеленным рюкзаком

Pravda.Ru: ракинг поможет улучшить физическую форму
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Shutterstock

Ракинг — прогулки с утяжеленным рюкзаком — может улучшить физическую форму и укрепить тело. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, среди преимуществ такой физической нагрузки можно выделить доступность и простоту, поскольку дополнительным весом может служить бутылка воды. За счет этого можно нарастить силу, укрепить мышцы ног, кора и верхней части спины, а также улучшить работу сердечно-сосудистой системы.

«Ракинг можно адаптировать под любые условия и потребности. Он подходит для прогулок с собакой, походов по магазинам или даже для работы в офисе. Это позволяет интегрировать физическую активность в повседневную жизнь и сделать ее более разнообразной», — добавили в сообщении.

Исследователи из Государственной медицинской школы в Вустере до этого выяснили, что погружение в дикую природу и прогулки в лесу могут облегчить симптомы посттравматического стрессового расстройства. Ученые наблюдали за 19 ветеранами войны из США с ПТСР или его симптомами. Участники гуляли в лесу, ухаживали за животными в центре реабилитации, наблюдали за птицами и посещали заповедники.

Ранее эксперт раскрыл, сколько времени нужно уделять ходьбе, чтобы похудеть.

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