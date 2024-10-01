В США приготовили самую большую в мире пупусу, пишет UPI. Для этого понадобились усилия 80 поваров.

Как пишут СМИ, пупуса пользуется большой популярностью среди местных жителей. Данное блюдо представляет из себя лепешку из рисовой или кукурузной муки с начинкой внутри. Родиной этой закуски считается Сальвадор и Гондурас.

Ежегодно в Вашингтоне проходит фестиваль Fiesta DC, посвященный латиноамериканской культуре. В этом году мероприятие привлекло особое внимание благодаря инициативе команды поваров из Сальвадора, решивших поставить новый мировой рекорд Гиннесса.

Кулинары, специализирующихся на приготовлении пупусы, объединились и создали самую большую в мире лепешку шириной шесть метров. После того, как достижение было зафиксировано, угощение раздали всем желающим.

Ранее в США приготовили самый большой чизкейк в мире.