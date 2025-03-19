Россиянам рассказали, что нужно учесть перед отдыхом в ОАЭ, Египте и Турции

Турэксперт Осипова: к туристам в ОАЭ, Египте и Турции есть особые требования

Среди россиян на период майских выходных самыми популярными направлениями для отдыха стали Турция, Египет и ОАЭ. К путешественникам эти страны относятся лояльно, но все-таки здесь есть свои правила, нормы этикета и законы, которые нужно учитывать, рассказала исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова.

«И Объединенные Арабские Эмираты, и Египет, и Турция не имеют [строгих] ограничений по одежде. Но надо понимать, что как бы эти места отдыха ни были привычными для россиян, стоит всегда помнить, что это мусульманские страны со своими законами и взглядами», — подчеркнула эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.

Она призвала соблюдать законы стран, а также посоветовала перед поездкой проконсультироваться с туроператором, чтобы узнать главные правила отдыха там. Есть, например, Саудовская Аравия, при поездке куда нужно помнить о жестких требованиях к женской одежде и употреблению алкоголя.

По мнению Осиповой, комфортный отдых себе можно обеспечить, если ориентироваться на рекомендации турагентства, где работают квалифицированные профессионалы. Узнать все нюансы важно до поездки, так как в противном случае можно испортить себе отдых, подчеркнула она.

Опираться на эти советы следует и при поездках по России – например, если человек хочет съездить в Чечню, где женщинам нельзя ходить с голыми ногами или курить, так как это нарушает местные традиции.

Что касается туристов, которые предпочитают путешествовать самостоятельно, то среди их частых ошибок Осипова выделила отказ от покупки медицинской страховки, подчеркнув, что это может быть опасно.

«Если человек заболел, ему придется лечиться самостоятельно за большие деньги. Я бы не советовала лететь самостоятельно ни в одну зарубежную страну», — заключила эксперт.

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