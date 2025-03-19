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В Yota отметили рост популярности сервисов онлайн-психотерапии среди россиян

Мобильный трафик психологических онлайн-сервисов вырос в 2024 году на 116%
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Adamov_d/Shutterstock/FOTODOM

Мобильный интернет-трафик сервисов онлайн-психотерапии в России вырос в 2024 году более, чем в два раза (116%), а их посещаемость увеличилась на 58%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Yota, проведенного на основе обезличенных данных абонентов.

Аналитики изучили популярность интернет-площадок, связанных с психологическим здоровьем, включая сервисы для поиска специалистов. Отмечается, что первые подобные проекты появились в США в середине 2010-х, затем формат начал развиваться в России. Пандемия 2020 года способствовала росту рынка.

Исследование показало, что основную часть аудитории таких сервисов составляют женщины: 64% пользователей и 65% трафика. При этом наибольший интерес к онлайн-психологии проявляют люди в возрасте от 25 до 35 лет (33% аудитории). Второе место занимают пользователи 36–45 лет (24%), третье — группа 46–55 лет (18%). Наименьшая доля у подростков 14–20 лет (3%), однако их активность растет. Так, за год потребление трафика этой возрастной группой увеличилось на 70%. Наиболее заметные изменения произошли среди людей старше 56 лет — их трафик на психологических платформах за год вырос почти в три раза.

По данным Yota, лидером среди сервисов онлайн-психотерапии остается платформа «Ясно» — за год ее аудитория удвоилась. Также в топ популярных приложений, помогающих находить психотерапевтов, вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk и платформа для взаимодействия детей и взрослых SelfSchool.

Согласно исследованию, в среднем россияне проводят на таких ресурсах по 37 минут в месяц. Пик активности пришелся на апрель (41 минута), спад — на декабрь (31 минута).

Лидерами по времени использования сервисов стали жители Магадана (50,5 минут в месяц), Петропавловска-Камчатского (49,5 минут) и Горно-Алтайска (49 минут).

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