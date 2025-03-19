44-летняя учительница годами совращала школьника

Учительницу обвиняют в действиях сексуального характера в отношении ребенка. Об этом сообщает News.com.

Со школьником 44-летний педагог по имени Келли Энн-Мари Уатсайд познакомилась, когда ему было 12 лет. Они проводили время вместе дважды в неделю, в какой-то момент стали обмениваться сообщениями в соцсетях, но педагог запрещала рассказывать об их разговорах.

Пара также создала себе новые аккаунты, чтобы переписываться только друг с другом. При этом они обменялись паролями, чтобы знать, что не обмениваются сообщениями больше ни с кем.

В какой-то момент Уатсайд призналась собеседнику, что муж ее не удовлетворяет. Она также предлагала школьнику смотреть видео сексуального характера, чтобы больше узнать о взаимоотношениях мужчин и женщин.

К моменту, когда ребенку исполнилось 13 лет, у пары уже были соития. «Отношения» между ними продолжались годами, но точная цифра не упоминается.

Изначально учительнице предъявили обвинения в 30 правонарушениях, но она признала себя виновной только по одному.

Ранее в США 42-летняя учительница изнасиловала ученика.