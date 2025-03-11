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В США 42-летняя учительница изнасиловала ученика

В США 42-летнюю учительницу арестовали за совращение ученика
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В США учительницу арестовали за сексуальное насилие над учеником. Об этом сообщает WKYC.

Инцидент произошел в штате Огайо. По данным издания, 42-летняя педагог Холли Бауэр изнасиловала школьника, его возраст не уточняется, но известно, что он несовершеннолетний. Помимо этого, ее обвиняют в краже со взломом. Предположительно, эти преступления она совершила в период с начала 2022-го по конец 2023 года.

Расследование длилось полгода, за это время правоохранительные органы проанализировали социальные сети женщины, ее электронные носители и «другие источники», на которых нашли доказательства вины учительницы.

Известно, что в 2022 году педагогу уже выносили выговор за «ненадлежащие и непрофессиональные отношения с учеником», подразумевая слишком близкий физический контакт с учащимся.

В сентябре 2024 года из-за обвинений в «непрофессиональном поведении» ее отправили в административный отпуск. На данный момент правоохранительные органы расследуют дело, они собирают показания и проводят другие необходимые мероприятия.

Ранее в Канаде 41-летний педагог совратила школьника.

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