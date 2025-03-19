В МЧС объяснили, что за грохот раздавался утром 19 марта в Челябинске

Жителей Челябинска утром 19 марта напугали громкие звуки, похожие на взрывы. Они были слышны с 10:00 мск с разницей в три-пять минут, пишет 74.ru.

«В районе Комарова с 10 утра вовсю шарашат взрывы», — приводит слова одного из местных жителей издание.

В региональном ГУ МЧС России объяснили, что происходит. В ведомстве успокоили граждан, заявив, что беспокоиться не о чем. Там уточнили, что 19 марта с 9:00 до 12:00 мск на территории одного из предприятий Челябинска запланированы работы по утилизации отходов производства. Из-за этого могут быть слышны громкие звуки, похожие на взрывы.

До этого звук мощного взрыва раздался в небе над Санкт-Петербургом. Местные жители услышали громкий хлопок в районе Пискаревского проспекта. Незадолго до взрыва был слышен звук мотора в небе, а через несколько минут люди увидели яркую вспышку, за которой последовал мощный хлопок. По данным Telegram-канала SHOT, в небе над городом мог взорваться беспилотник. По неподтвержденным данным, рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте упали обломки дрона.

Ранее очевидец заявил, что «что-то серьезно бахнуло» на севере Петербурга.