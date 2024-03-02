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Жители Петербурга услышали звук взрыва в небе над городом

Жители Петербурга сообщили о звуке взрыва в районе Пискаревского проспекта

Звук мощного взрыва раздался в небе над Санкт-Петербургом. Инцидент произошел в районе Пискаревского проспекта, сообщили местные жители.

Как рассказали очевидцы, незадолго до взрыва они услышали звук мотора в небе. Через несколько минут люди увидели яркую вспышку, за которой последовал похожий на взрыв звук.

При этом Telegram-канал Shot заявил, что в небе мог взорваться беспилотный летательный аппарат (БПЛА). По неподтвержденным данным, рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте упали обломки дрона.

«На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет», — говорится в публикации.

Telegram-канал 112 добавил, что никаких сведений о пострадавших к текущему моменту не поступало. Тем не менее в двух жилых домах зафиксировали повреждение остекления и балконов, уточняется в материале.

Вечером 1 марта губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что расположенное в регионе село Крупец подверглось атаке со стороны украинских войск. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дрона сбросили на населенный пункт взрывное устройство, в результате чего повреждения получило оборудование на местной автозаправочной станции (АЗС).

Ранее в Следственном комитете РФ рассказали, сколько дел было возбуждено в связи с атаками БПЛА на регионы страны.

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