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Резкий рост цен парализовал мировую торговлю кофе

Reuters: мировая торговля кофе оказалась парализована из-за резкого роста цен
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Freepik.com

Мировая торговля кофе почти парализована из-за сокращения закупки кофейных бобов до минимума по причине роста цен на них. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как пишет агентство, на ежегодном съезде американской Национальной ассоциации кофе в Штате Техас участники заявили, что были шокированы ростом фьючерсов на сорт кофе арабика в 70% на Межконтинентальной бирже (ICE).

По словам генерального директора производителя растворимого кофе из Эквадора Elcafe Ренана Чуэйри, в этом году компания впервые не смогла продать весь объем товара, как планировалось к марту.

«Обычно мы бы уже распродали все, но пока мы продали менее 30% продукции. Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов», — сказал Чуэйри.

По данным Reuters, эта ситуация на рынке объясняется снижением объемов производства в традиционных регионах, где растет кофейное дерево, в их числе входит Бразилия. Однако по прогнозам, цены на арабику могут упасть на 30% в конце этого года, поскольку высокая стоимость сдерживает спрос на напиток.

К тому же, пишет агентство, в следующем году ожидается высокий урожай кофейных бобов в Бразилии.

Ранее россиян предупредили о резком подорожании кофе в 2025 году.

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