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Стало известно, какую пользу для здоровья приносят семена тыквы

Pravda.Ru: семена тыквы улучшат состояние сердца и иммунитет
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Yavdat/Shutterstock/FOTODOM

Семена тыквы полезно включать в рацион питания, чтобы нарастить мышечную массу и улучшить уровень энергии. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

По их словам, в них содержится белок, магний, цинк, полезные жиры, клетчатка и антиоксиданты. Они также помогают в восстановлении после тренировок и повышении тестостерона, полезны для контроля веса и могут улучшить состояние сердца, пищеварения, иммунитета и когнитивных функций. Кроме того, с помощью семян тыквы можно улучшить настроение, контролировать уровень сахара в крови, снизить холестерин, артериальное давление и риск развития гипертонии.

«Они также защищают от воспалений, некоторых видов рака и ухудшения когнитивных функций. Высокое содержание магния и цинка полезно для костей, мышц и здоровья простаты. Триптофан в составе семян помогает улучшить сон. Клетчатка улучшает работу кишечника», — добавили в сообщении.

Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина до этого говорила, что тыква содержит L-карнитин, который снижает холестерин и сжигает жир.

Ранее были названы продукты для борьбы с раком простаты.

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