Врач назвала сжигающий жир овощ

Тыква содержит L-карнитин, который снижает холестерин и сжигает жир. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с РИА Новости.

«Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин», — перечислила она достоинства тыквы.

Кроме того, в этом овоще содержится витамин К, который способствует усвоению детьми витамина D и помогает в профилактике остеопороза у взрослых, продолжила Калошина. Цинк, в свою очередь, оказывает помощь иммунной системе в борьбе с вирусами и регулирует уровень сахара в крови, уточнила врач.

Добавление в рацион тыквы поможет улучшить состояние кожи, ногтей и волос, подчеркнула Калошина.

В сентябре сообщалось о том, что брокколи, цветная и белокочанная капуста снижают кровяное давление эффективнее, чем корнеплоды, кабачки и тыква. Такой вывод сделали ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты их исследования показали, что при активном потреблении этих овощей показатели систолического артериального давления у добровольцев в течение 24 часов снижались сильнее, чем на диете с высоким содержанием картофеля, моркови и кабачков.

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