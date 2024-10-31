Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала сжигающий жир овощ

Эндокринолог Калошина: тыква содержит L-карнитин, сжигающий жир

close
Unsplash

Тыква содержит L-карнитин, который снижает холестерин и сжигает жир. Об этом сообщила врач-эндокринолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Мария Калошина в беседе с РИА Новости.

«Содержит витамин Т, или L-карнитин, который ускоряет обменные процессы в организме, сжигает жир, снижает холестерин», — перечислила она достоинства тыквы.

Кроме того, в этом овоще содержится витамин К, который способствует усвоению детьми витамина D и помогает в профилактике остеопороза у взрослых, продолжила Калошина. Цинк, в свою очередь, оказывает помощь иммунной системе в борьбе с вирусами и регулирует уровень сахара в крови, уточнила врач.

Добавление в рацион тыквы поможет улучшить состояние кожи, ногтей и волос, подчеркнула Калошина.

В сентябре сообщалось о том, что брокколи, цветная и белокочанная капуста снижают кровяное давление эффективнее, чем корнеплоды, кабачки и тыква. Такой вывод сделали ученые из Университета Эдит Коуэн (Австралия). Результаты их исследования показали, что при активном потреблении этих овощей показатели систолического артериального давления у добровольцев в течение 24 часов снижались сильнее, чем на диете с высоким содержанием картофеля, моркови и кабачков.

Ранее россиянам рассказали, какие овощи полезнее есть сырыми.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами