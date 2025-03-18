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Названы продукты для борьбы с раком простаты

ASCO: брокколи, куркума и гранат помогают бороться с раком простаты
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Liudmyla Chuhunova/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Имперского колледжа Лондона установили, что пища, богатая фитохимическими веществами, клетчаткой, витамином D и молочными бактериями, способна подавлять развитие рака простаты низкой степени риска. Результаты исследования представлены на сайте Американского общества клинической онкологии (ASCO).

В исследовании приняли участие 212 мужчин с медленно развивающимся раком предстательной железы без метастазов. При таком онкологическом заболевании лучевая терапия и хирургическое вмешательство применяются в том случае, если оно начинает прогрессировать. Однако около 60% мужчин, которые изначально выбирают активное наблюдение, впоследствии принимают решение о более радикальном лечении.

В рамках эксперимента половина добровольцев принимала концентрированную пищевую добавку, богатую фитохимическими веществами. Они были получены из концентрированных цельных продуктов: брокколи, куркумы, граната, зеленого чая, органического корня имбиря и клюквы.

Другая половина испытуемых дополнительно принимала молочные бактерии, инулин (разновидность клетчатки, которая питает «хорошие» бактерии) и витамин D.

Результаты показали, что при одновременном применении добавок скорость прогрессирования рака простаты замедлялась на 42%. МРТ-сканирование также показало, что у пяти мужчин опухоли уменьшились, а у большинства (92%) остались прежнего размера.

Ученые объяснили, что фитохимические вещества усиливают антиоксидантную активность в организме, защищая от повреждений ДНК, которые могут привести к раку. Пробиотики (полезные бактерии) помогают расщеплять фитохимические вещества до более легко усваиваемой формы, а клетчатка — усиливать иммунитет путем воздействия на микробиом кишечника.

Ранее был найден неожиданный механизм защиты клеток от рака.

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