Россиянин, подстреливший на охоте зятя, избежал наказания

В Свердловской области прекращено уголовное дело в отношении жителя Ирбита, подстрелившего зятя на охоте. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Согласно материалам дела, инцидент, который закончился трагедией, произошел в октябре 2024 года. 60-летний Герман Фурсов вместе с 35-летним зятем отправились на вездеходах в лес, чтобы расчистить тропинки, заваленные деревьями. С собой у Фурсова был карабин в зачехленном виде, оружие висело у мужчины на груди. В какой-то момент зять попросил тестя остановиться, так как обронил вещь и намеревался ее найти. Поначалу молодой мужчина искал вещь один, но позже тесть решил присоединиться и посветить ему фонариком. Для этого он стал снимать с себя карабин, и тот случайно выстрелил. Пуля попала в родственника.

Пожилой мужчина сразу обратился за помощью к егерю местного лесничества, но спасти пострадавшего не удалось. В отношении свердловчанина было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено в связи с примирением сторон.

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Ранее в Нижегородской области мужчина по неосторожности выстрелил в жену во время охоты.