Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин отправился на охоту с женой и случайно ее подстрелил

В Нижегородской области мужчина по неосторожности выстрелил в жену во время охоты

close
«Сапа»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Сапа»

В Нижегородской области мужчина подстрелил на охоте птицу и нечаянно попал в жену. Об этом сообщает «Сапа».

Несчастный случай на охоте произошел неподалеку от деревни Туманка Шарангского района. По данным Telegram-канала, 38-летний Михаил выставил приманку и спрятался с 35-летней супругой Светланой в кустах. Через какое-то время на полянке показался тетерев, тогда мужчина метким выстрелом подбил птицу и отправился за трофеем.

Светлана осталась ждать мужа на месте. Охотник, возвращавшийся обратно с добычей и ружьем наперевес, неудачно споткнулся, упал и случайно выстрелил в сторону жены. Та получила огнестрельное ранение левого бедра и голени. Сообщается, что конфликтов между супругами перед инцидентом не было. Тем не менее правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Челябинской области егерю, который случайно ранил из ружья девушку, назначили 200 часов обязательных работ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами