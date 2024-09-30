Россиянин отправился на охоту с женой и случайно ее подстрелил

В Нижегородской области мужчина подстрелил на охоте птицу и нечаянно попал в жену. Об этом сообщает «Сапа».

Несчастный случай на охоте произошел неподалеку от деревни Туманка Шарангского района. По данным Telegram-канала, 38-летний Михаил выставил приманку и спрятался с 35-летней супругой Светланой в кустах. Через какое-то время на полянке показался тетерев, тогда мужчина метким выстрелом подбил птицу и отправился за трофеем.

Светлана осталась ждать мужа на месте. Охотник, возвращавшийся обратно с добычей и ружьем наперевес, неудачно споткнулся, упал и случайно выстрелил в сторону жены. Та получила огнестрельное ранение левого бедра и голени. Сообщается, что конфликтов между супругами перед инцидентом не было. Тем не менее правоохранители уже проводят проверку по факту произошедшего.

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