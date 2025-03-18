В школе Петербурга подросток надругался над девятилетним мальчиком в туалете

«Фонтанка»: в Петербурге подростка обвинили в насилии над 9-летним мальчиком

В Выборгском районе Петербурга задержан 16-летний старшеклассник по подозрению в домогательствах в отношении девятилетнего мальчика. Об этом сообщает «Фонтанка».

Младшеклассник подвергся насилию в кабинке мужского туалета в школе. 16-летний юноша встал ногами на унитаз, схватил ребенка за голову и имитировал действия сексуального характера. Происходящее молодой человек снимал на телефон и выложил видео в сеть.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан на двое суток. В образовательном учреждении инцидент опровергли.

До этого сообщалось, что в Артеме 15-летний подросток стал фигурантом уголовного дела за развращение младшего брата. Подозреваемый заявил, что смотрел в сети порнографические ролики и решил надругаться над ребенком. Подросток пояснил, что в детстве его развращала старшая сестра. Девушка сумела доказать, что никаких насильственных действий в отношении брата не совершала. Также известно, что отец потерпевшего мальчика ранее отбывал наказание за изнасилование. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Норильске мужчина пригласил школьника поиграть в игры и изнасиловал.