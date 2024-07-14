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Ученые превратили вещество из корицы в препарат против ревматоидного артрита

Adv. Healthc. Mater: препарат из коричного альдегида смягчит воспаление в суставах

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Ученые получили новую форму коричного альдегида, который может лечь в основу препарата для лечения ревматоидного артрита. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Healthcare Materials.

Воспаление — реакция иммунной системы на травмы и инфекции. Чрезмерное воспаление опасно для жизни и здоровья. Оно лежит в основе ревматоидного артрита и воспалительных заболеваний кишечника. Возникновение и поддержание воспаления связано с веществами цитокинами. Ранее было показано, что коричный альдегид может уменьшить выработку цитокинов.

В новом исследовании ученые изменили структуру коричного альдегида. Это позволило повысить растворимость и стабильность препарата. Для введения препарата использовали наночастицы. В экспериментах на мышах с артритом и язвенным колитом наночастицы накапливались в местах воспаления. При этом они не виляли на здоровые ткани.

Теперь ученые пытаются определить дозу лекарства на основе коричного альдегида, которая была бы эффективна для людей с воспалительными заболеваниями.

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