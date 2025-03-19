Большинство потерпевших от теракта в «Крокусе» отказались знакомиться с 400 томами уголовного дела

ТАСС: большинство потерпевших отказались знакомиться с делом о теракте в Крокусе

Большинство потерпевших отказались знакомиться с делом о теракте в «Крокус Сити Холле», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Там более 400 томов, и некоторые [потерпевшие] решили не изучать их в полном объеме. В настоящее время с делом знакомятся обвиняемые. Ориентировочно в мае 2025 года дело будет передано в прокуратуру», — поделился собеседник агентства.

Также представляющая интересы потерпевших адвокат Людмила Айвар подтвердила, что их значительная часть не стала знакомиться с материалами дела.

Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

3 марта председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершено в рекордные сроки — менее чем за год. По его словам, обвиняемые и их адвокаты приступили к изучению материалов.

Ранее в Госдуме призвали не восстанавливать «Крокус Сити Холл».