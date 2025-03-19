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Российская пенсионерка отдала возлюбленному иностранцу из соцсетей 1,6 млн рублей

Пенсионерка в Энгельсе перевела иностранцу из соцсетей 1,6 млн рублей
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Shutterstock

В Энгельсе Саратовской области 75-летняя замужняя женщина отдала 1,6 млн рублей «иностранцу», с которым познакомилась в интернете. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

По данным ведомства, их переписка началась в конце 2024 года. Мужчина пообещал пенсионерке «приехать в Россию, построить дом и начать счастливую жизнь». Однако накануне он заявил, что заболел и попросил у собеседницы деньги на лечение. После этого он заявил, что вновь собирается приехать, но «безнадежно застрял на границе одной из европейских стран». В связи с этим злоумышленник попросил перевести ему еще 700 тыс. рублей.

Этой суммы у женщины не оказалось, поэтому она обратилась в полицию, чтобы там помогли ему разобраться со въездом.

«История, рассказанная пенсионеркой, полицейским сразу же показалась неправдоподобной», — отметили в МВД.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина общался через фейковый аккаунт в социальной сети. После этого они возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Накануне сообщалось, что жительница Саратовской области поверила лжегадалке из Оренбурга и перевела ей деньги в надежде приворожить любимого.

Ранее стало известно, что мошенники стали обманывать россиян при помощи схемы с лотерейными билетами.

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