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Пенсионерка пыталась приворожить возлюбленного и осталась без денег

В Саратовской области пенсионерка осталась без денег из-за любовного приворота
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Depositphotos

Жительница Саратовской области поверила лжегадалке из Оренбурга и перевела ей деньги в надежде приворожить любимого. Об этом сообщает областное управление МВД.

В правоохранительные органы обратилась 64-летняя женщина, потерпевшая рассказала, что хотела приворожить возлюбленного, в сети она нашла объявление об оказании неких магических услуг и связалась с «гадалкой».

Заказав любовный приворот на избранника, саратовчанка отправила необходимые для проведения ритуала данные и 22 тысячи рублей. После того, как никаких изменений в поведении объекта обожания не произошло, а ведунья перестала выходить на связь, пенсионерка поняла, что ее обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Подозреваемую удалось задержать, ею оказалась 50-летняя жительница Оренбурга. причастна 50-летняя жительница Оренбурга.

До этого сообщалось, что в Иркутске лжегадалка украла у пенсионера миллион рублей. Мужчина встретил возле магазина незнакомку с ребенком, которая предложила избавить его от онкологического заболевания. Пенсионер пригласил женщину в гости, лжецелительница пообещала излечить пенсионера от онкологии через очищение денег. Для обряда понадобились все сбережения и платок, в который она завернула купюры. Иркутянин решил проверить сбережения и обнаружил пропажу.

Ранее россиянка поверила гадалке и за пять лет перевела ей почти 8 млн рублей.

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