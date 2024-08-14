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Перечислены симптомы микроинсульта

Врач Балабанова: кратковременная головная боль может указывать на микроинсульт

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Tunatura/Shutterstock

Микроинсульт может проявлять себя через кратковременную головную боль, онемение, головокружение, покалывание в лице и конечностях, нарушение равновесия и походки, асимметрию в лице, внезапную слабость в какой-либо конечности, нарушение сознания и даже обморок. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-невролог НМИЦ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Светлана Балабанова.

«Кроме того, к симптомам микроинсульта относятся нарушения зрения, слуха и речи – человеку становится сложно произносить и понимать слова. Развитие симптомов происходит внезапно, а продолжительность варьируется от двух минут до одного часа. После этого симптомы могут полностью пройти», – рассказала врач.

Микроинсульт могут спровоцировать такие факторы, как стресс, прием оральных контрацептивов, менопауза, артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов головного мозга и гематологические заболевания. Возникновению микроинсульта способствуют и вредные привычки – употребление алкоголя, курение, переедание, малоподвижный образ жизни.

«При появлении симптомов микроинсульта в первую очередь нужно вызвать карету скорой помощи. До приезда врачей необходимо уложить пациента повыше, обеспечить ему достаточный доступ кислорода, расстегнуть одежду, открыть окно. Если у пациента возникла рвота, то следует наклонить голову набок, чтобы обеспечить свободный выход рвотных масс, очистить ротовую полость и дожидаться врачей скорой помощи. Далее по приезде в стационар врачи диагностируют инсульт и будут устанавливать причину его возникновения, после чего назначат лечение, которое обеспечит пациенту нормальный кровоток и восстановит функции мозга», – рассказала Балабанова.

Ранее врач рассказала про нормальное возрастное снижение зрения.

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