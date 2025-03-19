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Россияне массово жалуются на сбой в работе «ВКонтакте»

Россияне сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
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Shutterstock

Массовые сбои в работе социальной сети «ВКонтакте» зафиксированы на территории России. Об этом сообщает сервис «Сбой.рф».

По данным сервиса, на 03:14 мск количество жалоб превысило 5358. Сообщения о неполадках поступают из различных регионов страны, включая Москву, Санкт-Петербург и Иркутскую область, причем наибольшее число жалоб зафиксировано в столице.

В декабре впервые за свою историю российская социальная сеть «ВКонтакте» превзошла YouTube по охвату аудитории в России. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Mediascope. Месячный охват «ВКонтакте» среди российских пользователей достиг почти 92 миллионов человек, в то время как YouTube показал результат в 89,6 миллиона. Представитель «ВКонтакте» связывает рост популярности платформы с успешным развитием сервисов «VK Видео» и «VK Клипы», отметив усовершенствованные алгоритмы рекомендаций, расширение базы оригинального контента и внедрение новых инструментов монетизации для создателей контента.

Ранее сообщалось, что россияне массово используют средства ускорения YouTube.

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