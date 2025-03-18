Из-за таинственной морской пены на пляжах Австралии заболели более 100 серферов

Таинственная пена на пляже в Южной Австралии стала причиной заболеваний более 100 серферов, а также падежа рыб и осьминогов. Об этом пишет The Guardian.

Власти закрыли пляжи Уэйтпинга и Парсонс, расположенные примерно в 80 км к югу от Аделаиды, и утверждают, что пена могла возникнуть из-за цветения микроводорослей, вызванного высокими температурами, стоячей водой и продолжающейся жарой.

Местные серферы жалуются на ухудшение зрения, зуд в глазах, кашель и затрудненное дыхание.

«Все побережье покрыто очень тяжелой, плотной желтой пеной, а на самом пляже у линии прилива довольно много зеленой, склизкой и грязной субстанции», — рассказал местный серфер Энтони Роуленд.

Он опубликовал в сети фотографии безжизненных морских существ, выброшенных на пляж, включая морских драконов, которые являются близкими родственниками морских коньков. Он сказал, что есть «видимые доказательства того, что в воде находится что-то странное».

На снимках видно, как пена пузырится на камнях и образует извилистые цветные линии на песке.

«В некоторых пузырьках пены наблюдается радужный эффект», — добавил Роуленд.

После купания в воде на выходных у него возникла респираторная реакция. Под его постом отписались еще более 100 серферов — все заявили, что пострадали от купания в такой воде.

Представитель государственного департамента охраны окружающей среды заявил, что пляжи закрыты «в интересах безопасности» и что власти проводят расследование.

Южная Австралия сейчас переживает засуху, и в последнее время волны жары экстремально усилились.

Ранее волны жары и засухи в Северном полушарии встревожили ученых.