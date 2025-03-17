В Индонезии найдены новые загадочные птицы, питающиеся нектаром

Международная группа орнитологов из Малайзии, Индии, Великобритании и США обнаружила новый загадочный вид рода птиц-медососов Myzomela в Индонезии. Они были описаны в научной статье в журнале Bulletin of the British Ornithologists' Club (ВВОС).

Небольшие яркоокрашенные птицы, распространенные от Индонезии до Австралии и на островах Тихого океана, играют важную роль в экосистемах, участвуя в опылении растений. Ученые провели исследование популяций птиц вида Banda myzomela (Myzomela boiei), обитающих в районе моря Банда на юге Молуккских островов.

Были изучены две подгруппы вида: Myzomela boiei boiei, встречающаяся на островах Банда, и Myzomela boiei annabellae, населяющая острова Бабар и Танимбар. Также ученые проанализировали 21 аудиозапись голосов этих птиц и провели 152 эксперимента по воспроизведению их звуковых сигналов.

Результаты показали значительные различия между подвидами. Так, Myzomela boiei boiei отличается более длинными крыльями, клювом и цевкой, а также ярко выраженной черной грудной полосой. Также была выявлена популяция с острова Бабар, представители которой имеют более длинный хвост и ярко-красное оперение на спине. Эта группа была выделена в отдельный вид, получивший название Myzomela babarensis или Babar myzomela.

Эксперименты показали, что птицы из разных групп не реагируют на песни друг друга, что является важным признаком видовой изоляции.

Сейчас Myzomela boiei включена в Красный список Международного союза охраны природы как вид, вызывающий наименьшее беспокойство. Все три выявленных вида хорошо адаптированы к изменениям в окружающей среде. В частности, Myzomela babarensis обитает в различных типах лесных экосистем, включая преобразованные в сельскохозяйственные угодья участки. По мнению ученых, ее популяция остаётся стабильной, несмотря на продолжающуюся деградацию лесов.

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