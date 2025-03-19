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Минтранс намерен увеличить нормы налета для авиаэкипажей

«Известия»: норму налета для авиаэкипажей в РФ хотят поднять до 90 часов в месяц
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Министерство транспорта России разработало проект приказа, увеличивающего максимально допустимую норму летного времени для пилотов и бортпроводников с 80 до 90 часов в месяц. Об этом сообщают «Известия».

Документ устанавливает новые лимиты: 90 часов за 30 дней, 270 часов за квартал и 900 часов в год, в отличие от прежних 80 часов в месяц и 800 часов в год. Вступление приказа в силу запланировано на 1 сентября 2025 года.

Данное предложение вызвало резкое несогласие Профсоюза летного состава России (ПЛС). Вице-президент ПЛС Олег Приходько заявил, что увеличение нагрузки приведет к чрезмерному утомлению экипажей, повышая риски для безопасности полетов, особенно на коротких маршрутах. По его словам, увеличение нормы до 90 часов в настоящее время применяется лишь в исключительных случаях, с согласия работников и профсоюза. Президент ПЛС Мирослав Бойчук подчеркнул, что проект приказа Минтранса обходит необходимость такого согласия, фактически устанавливая повышенную норму как общее правило.

На днях состоялся первый испытательный полет самолета Superjet с российским двигателем ПД-8. Полет прошел стабильно.

Ранее сообщалось, что группа «Аэрофлот» перевезла 3,6 млн пассажиров в феврале.

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