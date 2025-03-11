Группа «Аэрофлот» перевезла 3,6 млн пассажиров в феврале

«Аэрофлот» в феврале перевозил 127,7 тыс. человек в день

Среднедневные пассажирские перевозки группы «Аэрофлот», куда входят авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», в феврале 2025 года увеличились на 1,2% год к году, достигнув 127,7 тыс. человек в день. Об этом свидетельствуют опубликованные операционные результаты компании.

Текущие показатели соответствуют планам группы на 2025 год, направленным на поддержание объемов перевозок на уровне предыдущего года.

Всего за февраль авиакомпании группы перевезли 3,6 млн пассажиров, пассажирооборот остался на уровне 10 млрд пассажиро-километров, а занятость кресел составила 89%.

На внутренних направлениях перевезено 2,7 млн пассажиров, что на 3,3% меньше год к году. В объясняют снижение отсутствием дополнительного праздничного дня в отчетном периоде и високосным годом. Международные перевозки, напротив, выросли на 1%, достигнув 903,4 тыс. пассажиров.

«Группа достигла высоких темпов роста в 2024 году, значительно опередив планы среднесрочного развития. На фоне рекордных показателей прошлого года и высокой базы сравнения отмечается снижение отдельных показателей в отчетном периоде», — говорится в сообщении.

За первые два месяца 2025 года группа перевезла 7,5 млн человек, что на 0,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. На внутренних рейсах пассажиропоток снизился на 1%, до 5,6 млн человек, тогда как международные перевозки увеличились на 2,4%, достигнув 1,9 млн пассажиров. Пассажирооборот за этот период вырос на 1,4%, а предельный пассажирооборот увеличился на 2,1%. При этом загрузка кресел составила 87,4%, что сопоставимо с показателями прошлого года.

По итогам 2024 года группа продемонстрировала значительный рост операционных показателей. Так, в прошлом году общий пассажиропоток авиакомпаний группы составил 55,3 млн человек (+16,8%). На внутренних линиях перевезено 42,6 млн пассажиров (+12,8%), а на международных — 12,7 млн (+32,7%).

В текущем году компания ставит задачу сохранить объемы перевозок на уровне прошлого года, несмотря на сохраняющиеся сложности и вызовы, связанные с геополитической и экономической ситуацией.