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Буквы ZVO вернули на место у посольства США в Москве

Инсталляция из букв ZVO снова установлена перед посольством США в Москве
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Кадр из видео/Telegram-канал «Осторожно, Москва»

Инсталляция из букв ZVO вновь установлена перед зданием посольства США в Москве. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Она прокомментировала демонтаж букв ZVO, расположенных перед посольством США в Москве, объяснив это заменой лампочек.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — отметила дипломат.

18 марта рядом с посольством США в Москве прошли работы по демонтажу Z-инсталляций. Около диппредставительства удалили стенд с надписью «Мы вместе», выполненной в цветах российского флага. Также рабочие сняли буквы ZVO.

Эти инсталляции были установлены около посольства США в ноябре 2023 года.

До этого Соединенные Штаты и Россия договорились о начале переговоров на Ближнем Востоке о деталях урегулирования конфликта на Украине.

Ранее в Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z.

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