Буквы ZVO вернули на место у посольства США в Москве

Инсталляция из букв ZVO вновь установлена перед зданием посольства США в Москве. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она прокомментировала демонтаж букв ZVO, расположенных перед посольством США в Москве, объяснив это заменой лампочек.
«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — отметила дипломат.
18 марта рядом с посольством США в Москве прошли работы по демонтажу Z-инсталляций. Около диппредставительства удалили стенд с надписью «Мы вместе», выполненной в цветах российского флага. Также рабочие сняли буквы ZVO.
Эти инсталляции были установлены около посольства США в ноябре 2023 года.
До этого Соединенные Штаты и Россия договорились о начале переговоров на Ближнем Востоке о деталях урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z.