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В Финляндии отказались строить отель в форме буквы Z

Норвежский инвестор Бухардт отказался строить отель в Хельсинки в форме буквы Z
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Норвежский инвестор Артур Бухардт заявил властям финской столицы Хельсинки, что не будет строить отель Hilbert's Hotel в центре города по первоначальному плану. Об этом пишет местная газета Hufvudstadsbladet.

Предполагалось, что строительство здания будет происходить на набережной Хаканиеми в районе Хаканиеменранта. Здание должно было представлять собой огромную букву Z, которая на данный момент ассоциируется с российской символикой спецоперации на Украине.

По словам руководителя отдела городской среды мэрии Хельсинки Янне Проккола, власти изучают возможность внесения изменений в проект.

«Я вообще не вижу там никакой Z, но это в глазах смотрящего», — добавил он.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что Финляндии необходимо открыть границу с Россией и срочно восстановить с ней отношения. По его мнению, в данной ситуации «нельзя терять ни минуты».

Ранее президент Финляндии обсудил с Зеленским помощь Украине.

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