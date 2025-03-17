Врач объяснила, почему мы видим «звездочки» при резком вставании

Врач Миргородская: «звездочки» при вставании могут быть симптомом заболеваний

Многим людям знакома ситуация, когда при резком вставании в глазах появляется мимолетное мерцание, так называемые «звездочки». О том, почему так происходит, и с какими проблемами со здоровьем может быть связан такой симптом, «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

«Как правило, это связано с ортостатической гипотензией — снижением систолического артериального давления на 20 мм рт. ст. и более или диастолического — на 10 мм рт. ст. и более в течение первых трех минут после смены позы. Проявления связаны с нарушением ауторегуляции тонуса сосудов, частоты сердечных сокращений и других показателей гемодинамики», — рассказала специалист.

И причины этого, по ее словам, могут быть разные. В частности, такой симптом может указывать на нейрогенные нарушения: синдром Бредбери-Эгглстона, множественная системная атрофия, болезнь Паркинсона, наследственная семейная дизавтономия, недостаточность дофамин-бета-гидроксилазы и другое.

Также это может быть связано с кардиологическими заболеваниями (гипотония, гипертония, нарушения сердечного ритма) и эндокринными нарушениями (гипотиреоз, сахарный диабет, нарушение функции надпочечников).

Кроме того, такое возможно на фоне приема некоторых лекарственных средств (прием альфа- и бета-адреноблокаторов, сердечных гликозидов, некоторых видов антиаритмических медикаментов, дофаминергических препаратов, антидепрессантов, миорелаксантов и антихолинергических средств).

Данным симптомом также могут сопровождаться дистрофические и дегенеративные процессы в сетчатке: витреохориоретинальные сращения, тракции, внезапная задняя отслойка стекловидного тела, разрывы сетчатки.

«В любом случае, при возникновении этого симптома имеет смысл обратиться к врачу-офтальмологу, пройти диагностическое обследование и, если есть показания, дополнительное обследование у других специалистов», — подчеркнула Миргородская.

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