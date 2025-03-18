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Мужчина избил и изнасиловал женщину в российском регионе

В Тюменской области мужчина избил и изнасиловал женщину
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Depositphotos

В Тюменской области заключили под стражу мужчину, подозреваемого в избиении и изнасиловании женщины. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Предварительно установлено, что 25-летний житель деревни Пелевино Сладковского района бил руками и сдавливал шею женщине, угрожая ей физическим устранением, а также совершил с жертвой половое сношение против ее воли.

Сладковский районный суд вынес постановление об избрании подозреваемому мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу. Он будет находиться под арестом до 2 апреля.

До этого россиянин изнасиловал беспомощную 17-летнюю девушку-подростка. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее крашеный блондин пытался изнасиловать девушку в подмосковном подъезде.

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