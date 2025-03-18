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Вор пробрался в подсобку петербургской пекарни и ограбил ее сотрудников

78.ru: в Петербурге вор проник в подсобку пекарни и ограбил ее сотрудников
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Shutterstock

В Петербурге мужчина пробрался в подсобку пекарни, чтобы ограбить сотрудников заведения. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в пекарне, расположенной на Сиреневом бульваре. Подростки заметили подозрительного мужчину и сообщили о нем кассиру — когда она освободилась, то пошла на склад, где столкнулась лицом к лицу с вором. Неизвестный заявил, что якобы искал туалет, но перепутал помещения. Сотрудница сразу же проверила свою сумку и обнаружила, что из нее пропало девять тысяч рублей.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленник не торопясь осматривает содержимое сумок сотрудников, а также исследует полки стеллажей. Когда его заметила сотрудница, он удалился. В данный момент подозреваемого в краже разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее мужчина украл бриллианты из ювелирного магазина, проглотив их.

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