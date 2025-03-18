Бастрыкин заинтересовался историей с надругательством над мальчиком в петербургской школе

Бастрыкин заинтересовался историей с надругательством над ребенком в Петербурге

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался историей с надругательством над мальчиком в туалете школы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после появления информации о преступлении против половой неприкосновенности ребенка.

Инцидент произошел в одной из школ Петербурга. Младшеклассник подвергся насилию в кабинке мужского туалета. 16-летний юноша встал ногами на унитаз, схватил ребенка за голову и имитировал действия сексуального характера. Происходящее молодой человек снимал на телефон и выложил видео в сеть. Подозреваемого задержали на двое суток, в образовательном учреждении все отрицают.

Ранее охранник дома творчества полгода насиловал двух сестер.