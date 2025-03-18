Охранник дома творчества полгода насиловал двух сестер

В Свердловской области задержали охранника детского дома творчества по подозрению в сексуальном насилии над двумя малолетними девочками. Об этом сообщает URA.ru.

В полицию обратился отец двух восьмилетних сестер-близнецов, он заявил, что охранник дома творчества полгода насиловал его дочерей. Подозреваемого в совершении преступления задержали, возбуждено уголовное дело.

Известно, что мужчина ранее был судим за изнасилование, побои и причинение тяжкого вреда здоровью, ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Воронежской области двоих братьев задержали за изнасилование сестры. По версии следствия, два брата насиловали 14-летнюю сестру начиная с весны 2017 года. Кроме этого, молодые люди, которым на данный момент 20 и 22 года, угрожали родственнице. Девочка подвергалась насилию в течение семи лет. Мужчин уже задержали, в отношении обоих возбудили уголовное дело по статьям об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее в Краснодаре рецидивист надругался над ребенком, пообещав показать собаку.