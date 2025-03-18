В Британии суд признал троих мужчин виновными в краже золотого унитаза

В Великобритании трое мужчин были признаны виновными в краже золотого унитаза стоимостью £4,75 млн (примерно $6,2 млн), который был похищен из дворца, где родился Уинстон Черчилль. Об этом сообщает на сайте Королевской прокурорской службы (CPS).

Майкл Джонс был признан виновным в краже со взломом, а Фред Доу — в сокрытии или сбыте имущества, добытого преступным путем. Еще один обвиняемый ранее признал свою вину в суде. Согласно сообщению прокуратуры, четвертый фигурант дела был оправдан.

Представитель ведомства сообщил, что золотой унитаз вернуть не удалось, так как преступники разобрали его на части или переплавили, а затем продали вскоре после кражи.

Унитаз из 18-каратного золота был похищен в сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца — места рождения бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

В декабре CBS News сообщал, что американского искателя сокровищ Эрика Шмитта подозревают в торговле золотыми монетами, которые были украдены с затонувших парусников. Правоохранительные органы собрали доказательства множества незаконных сделок, которые кладоискатель осуществил в 2023 и 2024 годах.

Ранее в Британии нашли монеты, которым почти 600 лет.