Дворник из Таиланда стала звездой соцсетей благодаря фотографу из России, который сделал с ней несколько кадров во время уборки улицы, пишет Mustshare News.

В Таиланде женщина, работающая дворником, стала известной после того, как ее сфотографировал российский уличный фотограф и блогер Семен Резчиков. Кадры были сделаны на улице Яоварат, где тайка усердно выполняла свою работу.

Резчиков не только запечатлел ее на фото, но и распечатал один из снимков на мгновенной пленке, чтобы подарить ей. Подойдя к женщине, он вручил фотографию и сделал комплимент ее внешности. После этого кадры с незнакомкой были опубликованы в соцсетях.

Комментаторы отмечали естественную красоту женщины и даже предлагали ей попробовать себя в модельном бизнесе. Более того, один визажист, увидевший ее снимки, предложил ей стать моделью для собственного портфолио.

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