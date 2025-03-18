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Дворник из Таиланда стала звездой соцсетей благодаря фотографу из России

Работающая дворником тайка стала знаменитой благодаря снимкам фотографа из России
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semyonrezchikov/TikTok

Дворник из Таиланда стала звездой соцсетей благодаря фотографу из России, который сделал с ней несколько кадров во время уборки улицы, пишет Mustshare News.

В Таиланде женщина, работающая дворником, стала известной после того, как ее сфотографировал российский уличный фотограф и блогер Семен Резчиков. Кадры были сделаны на улице Яоварат, где тайка усердно выполняла свою работу.

Резчиков не только запечатлел ее на фото, но и распечатал один из снимков на мгновенной пленке, чтобы подарить ей. Подойдя к женщине, он вручил фотографию и сделал комплимент ее внешности. После этого кадры с незнакомкой были опубликованы в соцсетях.

Комментаторы отмечали естественную красоту женщины и даже предлагали ей попробовать себя в модельном бизнесе. Более того, один визажист, увидевший ее снимки, предложил ей стать моделью для собственного портфолио.

Ранее блогерша стала бездомной и рассказала о необычном способе найти временное жилье.

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