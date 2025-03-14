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Блогерша стала бездомной и рассказала о необычном способе найти временное жилье

Австралийка ночует у мужчин из приложений для знакомств, чтобы экономить на аренде
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gucciqueenofbne/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жительница Австралии призналась, что использовала приложения для знакомств, чтобы сэкономить на аренде. Об этом сообщает Lad Bible.

Блогер и модель OnlyFans Эмили Уэбб, называвшая себя «самой горячей бездомной девушкой Австралии», утверждает, что использовала приложение для знакомств для поиска временного жилья. Эмили утверждает, что не могла снять квартиру самостоятельно, хотя даже предлагала владельцам заплатить за целый год вперед.

«Я предлагала заплатить аренду за шесть и 12 месяцев вперед, но все равно безуспешно», — призналась австралийка.

Тогда она решила, что может рассчитывать на бесплатный ночлег благодаря своей внешности. Эмили использовала приложение Hinge, чтобы знакомиться там с девушками и мужчинами и оставаться у них на ночь. При этом несколько ночей в неделю она проводила у своих друзей.

«Не могу поверить, что я все это время тратила деньги на аренду», — заявила девушка своим подписчикам, чем вызвала их возмущение.

Один из пользователей назвал предложенный Эмили лайфхак «худшим советом» и предложил заблокировать ее во всех соцсетях.

«Это очень опасная игра, в которую вы играете», — заметил другой комментатор.

Ранее мужчина разрешил нуждающимся пожить в его доме и был вынужден переехать в палатку.

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