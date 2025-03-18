Суд обязал россиянку убрать с кухни ванну, затапливающую соседей

Суд обязал жительницу Санкт-Петербурга, которая регулярно затапливала квартиру соседки снизу, убрать ванну с кухни. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Северной столице.

По данным издания, управляющая компания (УК) обратилась в Ленинский районный суд, устав от систематических аварийных вызовов из-за протечек. Выяснилось, что хозяйка установила ванну на кухне, что привело к постоянным затоплениям квартиры снизу.

Суд постановил, что петербурженка должна убрать ванну с кухни, восстановить поврежденные конструкции и выплатить судебную неустойку. Однако выполнять требования она не спешила. Ситуация изменилась только после ареста ее банковских счетов.

Судебный пристав и представители УК проверили выполнение решения. Исполнительное производство закрыто. Конфликт между соседками разрешен.

До этого жительница Курганской области через суд взыскала с Фонда капитального ремонта компенсацию за протекавшую в многоквартирном доме крышу.

Сообщалось, что женщина из села Кетово несколько лет ждала ремонта прохудившейся крыши, из-за которой в ее квартире регулярно случались потопы. Не дождавшись действий от коммунальщиков — дом был включен в план краткосрочного ремонта на 2020–2022 годы — потерпевшая обратилась в суд и выиграла дело.

Ранее петербуржец засудил начальника, который оскорбил его в присутствии коллег.