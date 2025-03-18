Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд обязал россиянку убрать с кухни ванну, затапливающую соседей

Суд обязал жительницу Петербурга убрать с кухни ванну, затапливающую соседей
close
Caroline Arber/Global Look Press

Суд обязал жительницу Санкт-Петербурга, которая регулярно затапливала квартиру соседки снизу, убрать ванну с кухни. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Северной столице.

По данным издания, управляющая компания (УК) обратилась в Ленинский районный суд, устав от систематических аварийных вызовов из-за протечек. Выяснилось, что хозяйка установила ванну на кухне, что привело к постоянным затоплениям квартиры снизу.

Суд постановил, что петербурженка должна убрать ванну с кухни, восстановить поврежденные конструкции и выплатить судебную неустойку. Однако выполнять требования она не спешила. Ситуация изменилась только после ареста ее банковских счетов.

Судебный пристав и представители УК проверили выполнение решения. Исполнительное производство закрыто. Конфликт между соседками разрешен.

До этого жительница Курганской области через суд взыскала с Фонда капитального ремонта компенсацию за протекавшую в многоквартирном доме крышу.

Сообщалось, что женщина из села Кетово несколько лет ждала ремонта прохудившейся крыши, из-за которой в ее квартире регулярно случались потопы. Не дождавшись действий от коммунальщиков — дом был включен в план краткосрочного ремонта на 2020–2022 годы — потерпевшая обратилась в суд и выиграла дело.

Ранее петербуржец засудил начальника, который оскорбил его в присутствии коллег.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами