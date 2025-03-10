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Россиянин приставал к девушке и изрезал ножом мужчин, заступившихся за нее

В Калининградской области мужчина напал на собутыльников, защищавших подругу
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РИА Новости

Житель Пионерского стал приставать к знакомой во время застолья и устроил поножовщину, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Калининградской области.

Инцидент произошел 10 марта в квартире дома на Пионерской улице, где собралась компания приятелей. В какой-то момент 24-летний гость стал навязчиво оказывать знаки внимания общей подруге. Но двое свидетелей вмешались в происходящее и попытались его остановить, это сильно разозлило молодого человека.

Он схватился за нож и напал на оппонентов, одному из них злоумышленник поранил руку, второму — ухо, а затем покинул место происшествия. Пострадавшие вызвали правоохранителей и описали им приметы нападавшего. Подозреваемого задержали на улице Шаманова и доставили в отдел полиции для разбирательств.

Ранее мигрант пытался изнасиловать и ограбить женщину в такси.

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