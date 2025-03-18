В российском городе запретят жарить шашлыки уже в апреле

В Екатеринбурге планируют запретить жарить шашлыки уже в апреле

В начале апреля власти Екатеринбурга планируют рассмотреть вопрос о введении особого противопожарного режима. Об этом сообщил глава комитета административных органов города Евгений Клюжин. Его слова цитирует ЕАН.

«Решение о введении особого противопожарного режима на территории Екатеринбурга принимается главой города по предложению свердловского МЧС», — уточнил Клюжин.

Основанием для принятия постановления, по его словам, считается установление противопожарного режима по всему региону, а также решение комиссии по ликвидации ЧС.

В этот период будет запрещено использование открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности, особенно вблизи лесных массивов. Кроме того, жителям Екатеринбурга временно запретят посещать леса.

В пресс-службе правительства Москвы до этого напомнили, что на зеленых территориях столицы нельзя разводить костры и готовить пищу на огне вне специально оборудованных площадок. За шашлыки на природе можно поплатиться штрафом в размере 5 тыс. рублей. Юрлица должны будут уплатить от 300 до 500 тыс. рублей.

Ранее россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка.