Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве увеличили штрафы за нарушения на особо охраняемых зеленых территориях

Штрафы за нарушения на зеленых территориях столицы увеличили в 1,5 раза
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вслед за преобразованием особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Москвы в особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ) будет ужесточен контроль за ними. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель директора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Кашанин.

Он отметил, что по новому закону о зеленом фонде, ООЗТ сохраняют природоохранный статус, на их территории можно заниматься наукой, образованием, культурно-просветительской работой, развивать точки притяжения для горожан, а также создавать объекты, связанные с этими направлениями.

При этом нарушения на особо охраняемых зеленых территориях теперь влекут за собой более строгие штрафы.

Так, за нарушения режима охраны и использования ООЗТ для юридических лиц штраф теперь составит от 300 до 500 тыс. рублей. В прежней редакции КоАП речь шла только о нарушения на территориях ООПТ и их охранных зон, а сумма штрафа находилась в диапазоне от 200 до 300 тыс. руб.

Уничтожение животных и растений на ООЗТ в Москве теперь влечет за собой штраф для граждан в размере 4-5 тыс. рублей, для юридических лиц 500 тыс. рублей. Ранее такие штрафы составляли для граждан 3,5-4,5 тыс. рублей, для юрлиц 300 тыс. рублей.

Повреждение зеленых насаждений в столице по-прежнему влечет штраф для граждан в размере 3,5-4 тыс. рублей, для юрлиц — в размере 300 тыс. руб. Однако, если повреждение произошло на территории зеленого каркаса, в том числе ООЗТ, то граждане заплатят 4,5-5 тыс. рублей, юрлица — 350 тыс. рублей.

Примерно такое же наказание грозит за уничтожение зеленых насаждений на территории зеленого каркаса Москвы. Граждане заплатят штраф в 5 тыс. рублей, а юрлица 350 тыс. рублей.

В пресс-службе правительства Москвы помнили, что на зеленых территориях столицы нельзя разводить костры и готовить пищу на огне вне специально оборудованных площадок. За шашлыки на природе можно поплатиться штрафом в размере 5 тыс. рублей. Юрлица должны будут уплатить от 300 до 500 тыс. рублей. Ранее эти суммы составляли 4-5 тыс. рублей и 200-300 тыс. рублей соответственно.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами