В Москве увеличили штрафы за нарушения на особо охраняемых зеленых территориях

Вслед за преобразованием особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения Москвы в особо охраняемые зеленые территории (ООЗТ) будет ужесточен контроль за ними. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказал заместитель директора Института государственного и муниципального управления Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Андрей Кашанин.

Он отметил, что по новому закону о зеленом фонде, ООЗТ сохраняют природоохранный статус, на их территории можно заниматься наукой, образованием, культурно-просветительской работой, развивать точки притяжения для горожан, а также создавать объекты, связанные с этими направлениями.

При этом нарушения на особо охраняемых зеленых территориях теперь влекут за собой более строгие штрафы.

Так, за нарушения режима охраны и использования ООЗТ для юридических лиц штраф теперь составит от 300 до 500 тыс. рублей. В прежней редакции КоАП речь шла только о нарушения на территориях ООПТ и их охранных зон, а сумма штрафа находилась в диапазоне от 200 до 300 тыс. руб.

Уничтожение животных и растений на ООЗТ в Москве теперь влечет за собой штраф для граждан в размере 4-5 тыс. рублей, для юридических лиц 500 тыс. рублей. Ранее такие штрафы составляли для граждан 3,5-4,5 тыс. рублей, для юрлиц 300 тыс. рублей.

Повреждение зеленых насаждений в столице по-прежнему влечет штраф для граждан в размере 3,5-4 тыс. рублей, для юрлиц — в размере 300 тыс. руб. Однако, если повреждение произошло на территории зеленого каркаса, в том числе ООЗТ, то граждане заплатят 4,5-5 тыс. рублей, юрлица — 350 тыс. рублей.

Примерно такое же наказание грозит за уничтожение зеленых насаждений на территории зеленого каркаса Москвы. Граждане заплатят штраф в 5 тыс. рублей, а юрлица 350 тыс. рублей.

В пресс-службе правительства Москвы помнили, что на зеленых территориях столицы нельзя разводить костры и готовить пищу на огне вне специально оборудованных площадок. За шашлыки на природе можно поплатиться штрафом в размере 5 тыс. рублей. Юрлица должны будут уплатить от 300 до 500 тыс. рублей. Ранее эти суммы составляли 4-5 тыс. рублей и 200-300 тыс. рублей соответственно.