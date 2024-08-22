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Россиянам рассказали, как выбрать мясо для шашлыка

Повар Палкин: при выборе мяса для шашлыка нужно ориентироваться на запах

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Shutterstock

Шашлык лучше всего мариновать самостоятельно, а не покупать заранее нарезанное и замаринованное мясо. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказал известный шеф-повар пекарни Masa Madre Роман Палкин.

По его словам, мясо для этого можно брать любое, это зависит от индивидуальных предпочтений. Если это говядина, лучше всего брать шею, отметил эксперт. Помимо этого, можно брать бедра индейки или курицы, а также каре ягненка на длинной косточке или свинину. При выборе мяса лучше всего ориентироваться на запах, а также трогать его.

«Обязательно должна быть возвратная часть по мышце: когда нажимаем, например, на филе с бедра или филе грудки — обязательно должно возвращаться. Это значит, что продукт свежий. <...> Если аромат кислый и уходит в сторону горчинки, то, скорее всего, продукт уже подпорчен, его лучше не брать. От мяса, птицы или рыбы должен ощущаться естественный, приятный запах свежего продукта», — отметил Палкин.

Бренд-шеф сети «Горбуфеты» Рустам Даутов до этого говорил, что маринад позволит усложнить вкус шашлыка и сделать его более мягким, если для блюда выбрали не самое молодое и хорошее мясо.

Ранее россиянам рассказали, как получить «вкусные» угли для шашлыка.

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