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Россиянин устроил дрифт в центре села, помочился у авто и извинился на камеру

На Кубани мужчина устроил дрифт в центре села, помочился у авто и извинился

В Краснодарском крае лихач на авто устроил дрифт на центральной площади села, затем вышел из авто и справил рядом с ним нужду. За нарушение мужчину задержали и составили на него семь административных протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Инцидент произошел в поселке Новоберезанском. Проступок мужчины сняли на камеру очевидцы. На кадрах нарушитель за рулем автомобиля «Дэо» разворачивается с заносом на площади, после чего покидает авто и начинает мочиться посреди площади.

«Вел себя неподобающе жителю... Прошу глубокое извинение за мое поведение», — говорит на камеру житель поселка.

Мужчину задержали, ему грозит наказание до 15 суток административного ареста.

Ранее в Татарстане женщина изрезала пьяного мужа ножом после того, как он помочился на пол.

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