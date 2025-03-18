Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евродепутаты пожаловались на меню в столовой Европарламента

Politico: в ЕП жалуются на недостаток блюд Восточной Европы в столовых
close
IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Депутаты Европарламента (ЕП) пожаловались на отсутствие блюд Восточной Европы в столовых, пишет газета Politico.

По информации издания, один из помощников депутата из Словакии отправил более чем двум тысячам своих коллег письмо, в котором пожаловался на отсутствие блюд восточноевропейской кухни в парламентских столовых.

«Что еще хуже, ... так это то, что популисты могут преподнести ситуацию как кулинарный «западный империализм», чтобы разжечь антиевропейские настроения», — говорится в публикации.

До этого один из российских депутатов на условиях анонимности показал цены в буфете, магазине, депутатском зале и столовой Госдумы. Во время Великого поста там есть как классические позиции — борщ, котлета по-киевски или оливье, так и постные — овощной рататуй, вафли из нута или крем-суп с чечевицей.

Ранее бывший кремлевский повар раскрыл секреты меню для гостей Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами