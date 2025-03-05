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Российские ученые рассказали, как готовить огород к новому сезону

ПНИПУ: быстрая уборка снега после зимы может повредить дачные растения
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) дали советы по подготовке дачного участка к новому сезону. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.
Оптимальное время старта работ зависит от региона и типа почвы. В средней полосе приготовления начинают в апреле, на юге — в марте, на севере — в мае. Почва готова, если не прилипает к лопате.

По словам специалистов, хозяевам не стоит разбрасывать снег по участку — это может привести к переохлаждению почвы и солнечным ожогам растений. Для ускорения таяния вокруг деревьев и кустарников можно рассыпать древесную золу или торф, что также станет удобрением.

После схода снега в открытый грунт сеют холодоустойчивые культуры: лук, морковь, редис, петрушку, салат и укроп. Для глинистых почв выбирайте растения, устойчивые к переувлажнению, для песчаных — те, что не боятся засухи.

Весной важно защитить растения от вредителей и солнечных ожогов. Стволы белят известью, предварительно очистив от отмершей коры. При внесении удобрений соблюдайте дозировку и учитывайте тип почвы. Однако не стоит смешивать с золой или известью азотные удобрения, так как это нейтрализует их свойства.

После схода снега рекомендуется подкормите многолетние растения азотными удобрениями, уберите старые листья и снимите укрытия. Газон нуждается в аэрации, подсеве семян и удалении сорняков.

По словам специалистов ПНИПУ, соблюдение рекомендаций поможет получить хороший урожай.

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