Умер последний участник воздушной Битвы за Британию

Последний участник воздушной Битвы за Британию — одного из крупнейших воздушных сражений Второй мировой войны (1939–1945 гг.) — Джон Аллман Хемингуэй скончался в Дублине 17 марта. Об этом сообщил британской газете The Daily Mail его сын Брайан Хемингуэй.

Летчик скончался в возрасте 105 лет. По словам Брайна, его отец был весел и «сохранял боевой дух» даже в последние дни жизни.

Джон Аллман Хемингуэй родился в Дублине. В годы Второй мировой войны он носил прозвище Пэдди, что значит «ирландец». Он был пилотом Королевских военно-воздушных сил Великобритании.

Во время войны самолет Пэдди терпел крушение на взлете, его четыре раза сбивали, он пробирался к своим через оккупированную нацистами территорию с помощью итальянских партизан и чудом выжил, когда его парашют недостаточно раскрылся в воздухе.

Брайан Хемингуэй отметил, что его отец никогда не считал себя каким-то особенным, выдающимися людьми он называл своих друзей, которые остались на поле боя.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал на своей странице в X, что отвага Джон Хемингуэя, а также мужество всех летчиков Королевских ВВС помогли завершить Вторую мировую войну и обеспечить королевству свободу. Политик подчеркнул, что заслуги и проявленная этими бойцами храбрость никогда не будет забыта.

Битвой за Британию называют авиационное сражение в небе над Соединенным Королевством, продолжавшееся с 10 июля по 30 октября 1940 года. Британские ВВС помешали планам Адольфа Гитлера уничтожить промышленность и инфраструктуру королевства, подорвать дух его жителей. Нацистской Германии не удалось добиться капитуляции Лондона и обеспечить себе безопасный тыл для готовившегося нападения на СССР.

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