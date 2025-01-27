Под стук метронома. Россия отметила 81-ю годовщину снятия полной блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, а с ним и вся страна, 27 января отмечает 81-ю годовщину освобождения города от фашистской блокады, записанную в истории как День воинской славы России. 872 дня полного окружения, 125 граммов суточной нормы хлеба и 63 тыс. горожан, погибших от голода и холода, — страшные цифры героического подвига ленинградцев. Что означала блокада для жителей города на Неве и как ее снятие повлияло на ход войны — в материале «Газеты.Ru».

«Говорит Ленинград! Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную глубоко эшелонированную долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. В ознаменование одержанной победы и в честь полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады сегодня, 27 января, в 20 часов город Ленина салютует доблестным войскам Ленинградского фронта 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий», – объявил по радио Юрий Левитан о самом долгожданном событии: о полном снятии блокады Ленинграда.

Холод и голод

Один из самых трагических этапов Великой Отечественной войны, блокада Ленинграда, начался 8 сентября 1941 года. В этот день фашисты заняли Шлиссельбург (Петрокрепость) и отрезали Ленинград, являвшийся вторым городом СССР как по населению, так и по военному значению, от остальной страны с суши. В подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда» от 21 сентября отмечалось: «…б) сначала мы блокируем Ленинград (герметически) и разрушаем город, если возможно, артиллерией и авиацией… г) остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму. Весной мы проникаем в город… вывезем все, что осталось живое, в глубь России или возьмем в плен, сравняем Ленинград с землей и передадим район севернее Невы Финляндии».

Как рассказал доцент кафедры интегрированных коммуникаций и рекламы РГГУ, лектор РО «Знание» Евгений Копаев, Ленинград имел стратегическое значение и для советского народа и для его врага.

«Во-первых, это второй город в стране по числу жителей, где проживало около 3 млн человек. Во-вторых, это крупный промышленный центр, 12% производства Советского Союза концентрировалось в Ленинграде, в том числе продукции ВПК. В-третьих, не так давно Ленинград был столицей российского государства, большой интеллектуальный потенциал, огромное количество НИИ и вузов концентрировались в городе на Неве», — сказал он.

По его словам, это была бы тяжелейшая потеря для Советского Союза. А Гитлер четко говорил, что Ленинград имеет символическое значение как колыбель большевизма. И потеря города нанесла бы огромный моральный урон советской власти.

В блокаде жители Ленинграда оказались в тяжелейших условиях. Запасы продовольствия были катастрофически ограничены. С 20 ноября в результате пятого снижения рабочие получали по 250 г хлеба в день, все остальные — по 125 г, с 25 декабря в связи с подвозом по «Дороге жизни» нормы стали увеличиваться. Состояние жителей города ухудшилось. Началась цинга и дистрофия. Закончились запасы топлива, а в жилых домах прекратилась подача электричества, вышел из строя водопровод. Плюс постоянные артиллерийские обстрелы, средняя продолжительность которых к ноябрю 1941 года достигла 9 часов, и бомбардировки с воздуха.

Единственной нитью, связывающей блокадный Ленинград с Большой землей, стало Ладожское озеро. По его льду была проложена легендарная «Дорога жизни», по которой в город доставляли продукты и вывозили истощенных жителей. Каждый рейс был подвигом — машины шли под непрерывным огнем противника, рискуя провалиться под лед.

По официальным данным, которые озвучил советский обвинитель в ходе Нюрнбергского процесса, за 872 дня блокады в Ленинграде погибли 630 тыс. человек. В действительности жертв в разы больше. Историки считают, что их число превышает 1,5 млн человек. Большая часть ленинградцев умерла в первую блокадную зиму 1941/1942 годов — самую холодную, когда столбик термометра опускался до минус 32 градусов. Отопления в домах не было, а еды катастрофически не хватало.

Тем не менее, люди не прекращали ходить на работу. Несмотря ни на что, промышленное производство не останавливалось ни на день. А пережив зиму, 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде на Крестовском острове состоялся знаменитый футбольный матч между «Динамо» и командой Ленинградского металлического завода. «Это демонстрация духа и того, что, несмотря на все тяготы, ленинградцы верят в освобождение города. Подобные символические вещи имеют важное значение», – отметил Евгений Копаев. Еще одним таким символическим моментом стало празднование 5 апреля 1942 года 700-летия Ледового побоища на Чудском озере.

«У самого народа уже в крови стремление к жизни, желание выживать, преодолевать препятствия. Им приходилось ежедневно бороться с различными вызовами. Но эта стойкость, которая есть у советского народа, здесь и проявилась», — говорит лектор Российского общества «Знание», доцент кафедры истории России Владимирского государственного университета Сергей Курасов.

В тисках

Ленинград не прекращал сопротивления. В ноябре — декабре 1941 года была проведена Тихвинская наступательная операция, одно из первых советских контрнаступлений в ходе войны, позволившее восстановить потерянные ранее позиции на восточном берегу Волхова. В январе 1942 года за ней последовала Любанская наступательная операция, но Красная армия не достигла успеха. С осени 1941 года велись кровопролитные бои за «Невский пятачок» на левом берегу Невы. В ходе Синявинской наступательной операции летом 1942 года советские войска предприняли попытку деблокировать город, прорвав немецкие линии к югу от Ладоги. Интенсивные бои не привели к успеху, но эта операция стала прологом к прорыву блокады.

12 января 1943 года началась операция «Искра». Четыре дивизии Ленинградского фронта форсировали Неву недалеко от Ладоги, а уже 14 января в районе Марьино была обустроена переправа для тяжелых танков. 18 января, на шестой день наступления, бойцы первого отдельного стрелкового батальона 123-й отдельной стрелковой бригады 67-й армии Ленинградского фронта встретились на восточной окраине Рабочего поселка №1 под Шлиссельбургом с солдатами 372-й дивизии Второй ударной армии Волховского фронта. Блокада Ленинграда была прорвана. Прорыв мгновенно облегчил гуманитарную ситуацию в городе: нормы продуктового снабжения сразу же привели в соответствие с нормами, принятыми в других прифронтовых городах.

В середине января Красная армия начала Ленинградско-Новгородскую операцию. Нанеся удар с побережья западнее города, с одной стороны советские войска прорвались на левом фланге выступа, занятого фашистами, а с другой глубоко вклинились на правом фланге немцев у Новгорода. В результате 27 января блокада Ленинграда была полностью снята и восстановлено железнодорожное сообщение с Москвой. В ходе операции советские войска отбросили противника от Ленинграда на расстояние 220–280 километров.

После блокады

Жители Ленинграда, измученные блокадой, нашли в себе силы выйти вечером 27 января 1944 года на улицы. Вспышки праздничного салюта стали настоящим чудом для горожан после 872 дней смертельной опасности и огромных жертв, большого количества не доживших до этого дня людей. Фашистам так и не удалось подорвать дух ленинградцев и посеять панику. «Снятие блокады — это символ силы и мужества и ожидания того, что всякому злу приходит конец», – подчеркнул Сергей Курасов.

И это была не просто военная победа, очередная операция, а пример героической стойкости и самоотверженности жителей и защитников города. Для многих россиян блокада Ленинграда остается личной трагедией, ведь ее последствия коснулись почти каждой семьи. Перед войной население Ленинграда составляло 3,5 млн жителей. К началу блокады в городе насчитывалось более двух миллионов жителей, из которых было 400 тыс. детей. Важно передавать эти знания новым поколениям, чтобы сохранить память о героизме людей, переживших те страшные годы.

После окончания Великой Отечественной войны Петербург был возрожден и отстроен вновь. 8 мая 1965 года Ленинграду было присвоено звание «Город-герой». В 1995 году в России был принят закон о признании 27 января Днем воинской славы — Днем полного снятия блокады Ленинграда. Эта дата ежегодно отмечается торжественными мероприятиями, возложением цветов к мемориалам и минутой молчания в память о погибших.

Прокуратура Санкт-Петербурга 8 сентября 2022 года подала в городской суд заявление о признании блокады Ленинграда военным преступлением и преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Санкт-Петербургский суд 20 октября признал геноцидом блокаду Ленинграда войсками нацистской Германии и их пособниками в 1941—1944 годах.

«Мы часто слышим, что то или иное государство оказывает геноцид или тот или иной народ на протяжении долгого времени был подвержен геноциду, но не обращаем внимания на тот факт, что и наши граждане также оказались жертвами геноцида. И сегодня об этом никак нельзя забывать», — резюмировал Евгений Копаев.

Сергей Курасов говорит о том, что память о тех событиях надо передавать из поколения в поколение. «Нужно показывать детям, что в этом мире, когда преобладает потребление, есть совершенно другие ценности. Исторические примеры показывают дух народа. Следует говорить не только о сопротивлении и спасении, а еще и о таких ценностях, как об уважении друг к другу, помощи в тяжелых ситуациях, об историях отношения с природой, с животными», — отмечает эксперт.

Он напомнил об истории с бегемотихой в зоопарке блокадного Ленинграда, когда, несмотря на страшный голод, ее продолжали кормить, и она пережила войну. Собаке по кличке Трезор, спасшей от голода четыре семьи люди благодарны по сегодняшний день. «Это примеры нечто высокого в нашей жизни, которая действительно наполнена нехорошим подтекстом войн, конфликтов и трагедий», — подчеркнул Сергей Курасов.