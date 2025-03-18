Пенсионер из Екатеринбурга записался в больницу и лишился 16 млн рублей

В Екатеринбурге 78-летний пенсионер лишился 16 миллионов рублей, поверив мошенникам. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на знакомого мужчины.

Аферисты представились экс-работнику нефтяной сферы сотрудниками больницы и предложили записаться на прием, для этого потребовали личные данные и код из сообщения.

«Потом стали звонить якобы из «Росфинмониторинга», пугать тем, что его «Госуслуги» взломали и надо вывести сбережения через «инкассатора». Очень уверенно говорили, не давали ему времени усомниться и подумать», – поделился знакомый.

Когда пенсионер пришел в банк, он заявил, что снимает свои накопления для ремонта квартиры. Передав деньги «инкассатору», на следующий день он снова отправился в банк за оставшейся суммой. Сотрудникам банка показалось странным поведение клиента, и они вызвали полицию.

«Так-то он очень умный дядька, просто с таким не сталкивался никогда», – поделился собеседник.

В полиции возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. На данный момент причастных к преступлению ищут.

Ранее в Петербурге профессор отдал мошенникам пять миллионов рублей.